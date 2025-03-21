Азербайджан импортировал спецтехники почти на $9 млн

Парк специальной техники Азербайджана пополнили порядка 100 машин, которые будут использоваться пожарными, медиками и коммунальными службами. Стоимость транспортных средств составила около $9 млн.

Азербайджан закупил около 100 единиц специальной техники за первые три месяца года. Импорт машин обошелся республике почти в $9 млн, сообщает пресс-служба гостаможни страны.

Отмечается, что импорт спецтехники сократился почти на $2 млн по сравнению с началом прошлого года, когда страна закупила более 100 единиц транспорта на сумму свыше $10 млн.

Снижение стоимости импорта отчасти связано с падением цены на одну машину. Сейчас средняя цена единицы составляет около $90 тыс, год назад стоимость составляла свыше $100 тыс.