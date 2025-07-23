Вестник Кавказа

Азербайджан и Израиль удвоили торговлю

Склад контейнеров
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Баку и Тель-Авив удвоили торговлю с 2021 года.

Азербайджан и Израиль удвоили торговлю в неэнергетическом секторе в два раза. Объемы поставок товаров в обе страны выросли с $121 млн до $243 млн в 2024 за последние четыре года, проинформировал посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик, который покидает должность.

Как отметил дипломат, стороны также активно развивают туризм. В этом году ожидается 50 тыс израильских туристов в Азербайджане, путешествия обеспечиваются в том числе авиакомпанией AZAL, которая выполняет 14 рейсов в неделю. 

Дипломат также отметил значительный вклад Баку в развитие энергетической отрасли. Так, SOCAR получил право заниматься разведкой газа у побережья Израиля, а также получил долю в месторождении "Тамар".

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
975 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.