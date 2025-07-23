Баку и Тель-Авив удвоили торговлю с 2021 года.

Азербайджан и Израиль удвоили торговлю в неэнергетическом секторе в два раза. Объемы поставок товаров в обе страны выросли с $121 млн до $243 млн в 2024 за последние четыре года, проинформировал посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик, который покидает должность.

Как отметил дипломат, стороны также активно развивают туризм. В этом году ожидается 50 тыс израильских туристов в Азербайджане, путешествия обеспечиваются в том числе авиакомпанией AZAL, которая выполняет 14 рейсов в неделю.

Дипломат также отметил значительный вклад Баку в развитие энергетической отрасли. Так, SOCAR получил право заниматься разведкой газа у побережья Израиля, а также получил долю в месторождении "Тамар".