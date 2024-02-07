Австрийский Грюнер вельтлинер стали выращивать в Крыму

Австрийский сорт винограда Грюнер вельтлинер прижился в Крыму. Виноделы связывают с ним большие ожидания, но также работают над восстановлением крымских сортов.
Крымские виноделы адаптировали к местным погодным условиям сорт винограда из Австрии.
"Наш первый самый удачный опыт - адаптация австрийского сорта Грюнер вельтлинер из прохладного климата к достаточно жарким условиям Севастополя. Результаты пока внушают очень большие надежды, получаются тонкие, свежие, элегантные вина"
– энолог проекта Domaine Lipko Иван Липко
Также в виноградниках Севастополя могут быть возрождены автохтонные, местные сорта.
"Мы пытаемся вести работу по восстановлению части наших автохтонных крымских сортов. Но это очень долгий процесс, который займет десятилетия"
– Липко
Грюнер вельтлинер - технический сорт зеленого винограда, вино из него характеризуется богатым цитрусовым ароматом.