Вестник Кавказа

Австрийский Грюнер вельтлинер стали выращивать в Крыму

Австрийский Грюнер вельтлинер стали выращивать в Крыму
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Австрийский сорт винограда Грюнер вельтлинер прижился в Крыму. Виноделы связывают с ним большие ожидания, но также работают над восстановлением крымских сортов.

Крымские виноделы адаптировали к местным погодным условиям сорт винограда из Австрии.

"Наш первый самый удачный опыт - адаптация австрийского сорта Грюнер вельтлинер из прохладного климата к достаточно жарким условиям Севастополя. Результаты пока внушают очень большие надежды, получаются тонкие, свежие, элегантные вина"

– энолог проекта Domaine Lipko Иван Липко

Также в виноградниках Севастополя могут быть возрождены автохтонные, местные сорта.

"Мы пытаемся вести работу по восстановлению части наших автохтонных крымских сортов. Но это очень долгий процесс, который займет десятилетия"

– Липко

Грюнер вельтлинер - технический сорт зеленого винограда, вино из него характеризуется богатым цитрусовым ароматом.

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