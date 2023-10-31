Винодельческий туркомплекс появится под Новороссийском

Туристический комплекс с виноградником и кемпингом строят под Новороссийском. В проект будет вложено около 1,3 млрд рублей.
В Краснодарском крае появится новая интересная туристическая локация - винодельческий и агротуристический комплекс.
«Проектом предполагается создание в Новороссийске нового комплекса по выращиванию винограда с дальнейшей перспективой строительства винзавода, кемпинга и производства саженцев»
– администрация города
Обширный туристический комплекс расположится в хуторе Семигорский, выделено более 200 га.
Инвесторами являются ООО «Терруар-Инвест» и НАО «Корпорация развития Краснодарского края», проект оценивается в 1,3 млрд рублей.