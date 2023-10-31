Вестник Кавказа
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Винодельческий туркомплекс появится под Новороссийском

Виноградная лоза
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Туристический комплекс с виноградником и кемпингом строят под Новороссийском. В проект будет вложено около 1,3 млрд рублей.

В Краснодарском крае появится новая интересная туристическая локация - винодельческий и агротуристический комплекс.

«Проектом предполагается создание в Новороссийске нового комплекса по выращиванию винограда с дальнейшей перспективой строительства винзавода, кемпинга и производства саженцев»

– администрация города

Обширный туристический комплекс расположится в хуторе Семигорский, выделено более 200 га.

Инвесторами являются ООО «Терруар-Инвест» и НАО «Корпорация развития Краснодарского края», проект оценивается в 1,3 млрд рублей.

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