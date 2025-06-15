Астана намерена продать 39 месторождений

Министерством промышленности и строительства Казахстана было объявлено о намерении выставить на аукцион 39 месторождений полезных ископаемых.

В Астане объявили об организации и проведении специального аукциона, проходящего при поддержке Минпрома, на который будут выставлены 39 месторождений твердых полезных ископаемых. Аукцион состоится в сентябре нынешнего года, заявки на участие в нем принимаются уже сегодня.

Как сообщают организаторы аукциона, лицензии распространяются на месторождения железной и марганцевой руд, золота, серебра, угля и других элементов, представляющих твердые полезные ископаемые.

В январе 2025 года министерство уже проводило подобный аукцион на 26 месторождений, так что подобный опыт уже не является новым для Астаны.

В той ситуации, если на продажах будут представлены редкоземельные металлы, возможные будущее инвесторы будут также обязаны перерабатывать "выпуск продукции металлургического передела на собственных мощностях" или же должны будут организовать строительство завода по их производству на территории Казахстана.