Вестник Кавказа

Казахстан будет производить сельскохозяйственные дроны

малый производственный парк в Сауранском районе Туркестанской области
© Фото: акимат Туркестанской области
Власти Туркестанской области Казахстана планируют организовать производство сельскохозяйственных дронов на базе промпарка в Сауранском районе, большую часть сборочных работ будут выполнять роботы.

В Туркестанской области Казахстана стартует производство сельскохозяйственных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), завод по производству которых построит китайская компания, сообщили в акимате области.

Китайские инвесторы намерены вложить в производство столь необходимых аграриям дронов около $5 млн, при выходе на полную мощность предприятие будет собирать до 600 БПЛА в месяц, передает Sputnik Казахстан.

Соглашение уже подписано, сейчас китайские специалисты завершают адаптацию здания и начинают поставки необходимого для производства специального оборудования – сборка изделий будет высокотехнологичной, и заниматься ею будут большей частью роботы.

Аким области Нуралхан Кушеров посетил малый производственный парк в Сауранском районе, где будет располагаться производство, и поддержал проект. Ожидается, что сельскохозяйственные БПЛА будут поставляться во все регионы Казахстана.

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