Казахстан заинтересовался сотрудничеством с Китаем в ядерной энергетике

Казахстан и Китай могут подписать соглашение о сотрудничестве в ядерной энергетике. По словам президента Токаева, в этом заинтересована Астана.

Казахстан намерен подписать соглашение с Китаем о сотрудничестве в ядерной энергетике, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на саммите "Центральная Азия-Китай" в Астане.

"Учитывая богатый успешный опыт КНР в развитии ядерной энергетики, мы заинтересованы в развитии устойчивого сотрудничества в этой области. Будем готовиться к подписанию соглашения в самое ближайшее время"

- Касым-Жомарт Токаев

Напомним, что Китай – один из ключевых торговых партнеров Казахстана.

Основным экспортным продуктом Астаны выступает нефть. Она обеспечила почти $43 млрд из $81 млрд экспорта страны в 2024 году.