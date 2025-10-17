Вестник Кавказа

Анкара на три года продлила мандат турецких ВС в Ираке и Сирии

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Парламент Турции утвердил продление мандата турецкой армии в Сирии и Ираке на три года. Решение объясняется борьбой с терроризмом.

Турецкий военный контингент будет выполнять задачи в Сирии и Ираке еще три года. Резолюция о продлении мандата ВС в этих странах была принята парламентом страны. 

"Парламент ратифицировал предложение президента о продлении мандата турецких ВС в Сирии и Ираке на три года"

– парламент Турции 

Отмечается, что необходимость пребывания военных подразделений Турции в этих странах обусловлена борьбой с террористическими формированиями.

