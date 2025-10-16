Вестник Кавказа

Анкара готова сыграть роль гаранта в урегулировании конфликта в секторе Газа

Анкара готова сыграть роль гаранта в урегулировании конфликта в секторе Газа
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава МИД Турции прокомментировал ситуацию вокруг конфликта в секторе Газа. Он отметил, что при соблюдении ряда условий Анкара может сыграть роль гаранта в урегулирования данного конфликта.

Турция готова выступить гарантом урегулировании конфликта в секторе Газа. Об этом сообщил глава МИД страны Хакан Фидан в интервью турецким средствам массовой информации.

Он отметил, что Анкара ранее выступала посредником в данном вопросе.

"До сих пор мы выполняли роль посредника, чтобы остановить эту войну... мы готовы выполнить любую задачу, которая выпадет на нашу долю, если в результате координации с Минобороны и разведкой будет выработано некое соглашение, приемлемое для палестинцев"

– Хакан Фидан

Руководитель турецкого внешнеполитического ведомства добавил, что республика готова будет сыграть роль гаранта, если урегулирование конфликта произойдет на основе принципа двух государств.

Напомним, перемирие в секторе Газа началось 10 октября. Через несколько дне после этого представители Соединенных Штатов, Турции, Египта и Катара подписали в Шарм-эль-Шейхе соглашение о прекращении войны.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
2725 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.