ANAMA: Азербайджан – в первой десятке стран с самой острой минной проблемой

В десятку стран с самой острой минной проблемой входит Азербайджан, рассказал президент Международного фонда Евразия пресс, председатель Общественного совета при Агентстве по разминированию (ANAMA) Умуд Мирзаев.

Он обратил внимание на тот факт, что на территории Азербайджана находится свыше 1,5 млн мин, что ставит препятствия на пути реализации программы "Великое возвращение", затрудняет безопасное возвращение бывших вынужденных переселенцев, строительство новых населенных пунктов и воплощение в жизнь инфраструктурных проектов.

Умуд Мирзаев указал, что минная проблема имеет не только политический аспект: это прежде всего гуманитарный вопрос, от решения которого зависят жизни людей.

"ООН также оценивает эту угрозу как глобальную гуманитарную проблему, требующую единства мирового сообщества в ее решении"

– Умуд Мирзаев

Председатель Общественного совета при ANAMA рассказал, что в общей сложности с момента завершения Карабахской войны в Азербайджане от мин было очищено порядка 260 тыс га территории. Однако загрязненных минами земель все еще много, так что объем планируемых работ еще велик.