Ильхам Алиев прогнозирует большие достижения ОТГ

Президент Азербайджана Алиев считает, что в ближайшее время ОТГ сможет достичь еще больших высот. По его словам, для этого есть все возможности.

Общие интересы стран Организации тюркских государств (ОТГ) очевидны, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с делегацией участников второй встречи глав МИД стран ОТГ.

Он также считает, что ОТГ сможет достичь еще больших высот в ближайшие годы, так как для этого есть все возможности: организация имеет обширную географию, а в странах-членах поддерживается внутренняя стабильность.

"Некоторые страны-члены организации обладают богатыми природными ресурсами. Наши транспортные проекты соединяют наши страны и даже охватывают более обширную географию. Транспортные коридоры, проходящие через территорию наших стран, связывают Европу с Азией"

- Ильхам Алиев

При этом он отметил, что страны-члены и страны-наблюдатели ОТГ не только друзья, но и стратегические партнеры.