Ильхам Алиев прогнозирует большие достижения ОТГ

Общие интересы стран Организации тюркских государств (ОТГ) очевидны, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с делегацией участников второй встречи глав МИД стран ОТГ.
Он также считает, что ОТГ сможет достичь еще больших высот в ближайшие годы, так как для этого есть все возможности: организация имеет обширную географию, а в странах-членах поддерживается внутренняя стабильность.
"Некоторые страны-члены организации обладают богатыми природными ресурсами. Наши транспортные проекты соединяют наши страны и даже охватывают более обширную географию. Транспортные коридоры, проходящие через территорию наших стран, связывают Европу с Азией"
- Ильхам Алиев
При этом он отметил, что страны-члены и страны-наблюдатели ОТГ не только друзья, но и стратегические партнеры.