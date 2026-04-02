Афганский Гиндукуш потрясло сильное землетрясение

Сегодня вечером в горах Гиндукуш в Афганистане произошло сильное землетрясение, магнитуда которого составляла 5,8, подземные толчки в полной мере ощутили жители афганского города Кундуз.

Сегодня вечером в горах Афганистана было зафиксировано сильное землетрясение магнитудой 5,8-6,0, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр сейсмособытия располагался в афганской провинции Бадахшан в горах Гиндукуш, в 179 км к востоку от города Кундуз с населением около 161 тыс человек, оно было зафиксировано в 21:12 по местному времени (19:42 мск), передает ТАСС.

Известно, что очаг подземных толчков залегал на глубине 186 км.

Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Землетрясение также зафиксировала сеть сейсмических станций ТОО "Национальный научный центр сейсмологических исследований и информации" Казахстана, сообщили в МЧС республики.

Эпицентр подземных толчков расположен в 853 км на юго-запад от Алматы, и подземные толчки силой в 2 балла ощутили в населенных пунктах Жамбылской и Туркестанской областей страны.

Также землетрясение затронуло территорию Узбекистана и охватило значительную часть страны. Наиболее ощутимыми толчки были в Сурхандарьинской области, где их интенсивность составила 3 балла, в Ферганской, Сырдарьинской, Джизакской, Самаркандской, Андижанской, Наманганской, Кашкадарьинской и Ташкентской областях, а также в самом Ташкенте: в столице приборы зафиксировали силу в 2–3 балла.