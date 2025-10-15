Вестник Кавказа

Мирные переговоры в Дохе проведут сегодня Афганистан и Пакистан

Карта Катара
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Накануне Афганистан и Пакистан продлили режим прекращения огня. Сегодня представители двух стран соберутся в столице Катара, чтобы провести мирные переговоры.

В субботу, 18 октября, в Дохе пройдут мирные переговоры между Афганистаном и Пакистаном. Об этом сообщил представитель афганского правительства.

"Как и было обещано, сегодня в Дохе состоятся переговоры с пакистанской стороной"

– Забиулла Муджахид

Он подчеркнул, что в Столицу Катара едет высокопоставленная делегация, возглавляемая  министром обороны Афганистана Мухаммадом Якубом.

Напомним, накануне СМИ сообщили, что Афганистан и Пакистан договорились о продлении режима прекращения огня до тех пор, пока не завершатся субботние мирные переговоры.

