Аэропорт Махачкалы сможет принимать до 4 млн пассажиров в год

Реконструкция махачкалинского аэропорта Уйташ позволит ему обслуживать 4 млн пассажиров в год. В прошлом году воздушной гаванью воспользовались 2,9 млн пассажиров.

Пассажиропоток аэропорта Махачкалы после масштабной реконструкции достигнет 4 млн человек ежегодно, рассказали в Минтрансе Дагестана.

Работы по реконструкции затрагивают аэродромную и аэропортовую инфраструктуру.

"Реализация предусмотренных проектом мероприятий позволит снять существующие ограничения по приему различных типов воздушных судов, что значительно увеличит количество обслуживаемых самолетов и пассажиров"

– Минтранс

В министерстве добавили, что за первую половину текущего года аэропорт Уйташ принял 1,2 млн человек. А за весь прошлый год пассажиропоток составил 2,9 млн пассажиров.

В данный момент, уточнили в Минтрансе, в аэропорту строится новая взлетно-посадочная полоса, что накладывает некоторые ограничения технического характера, однако регулярность полетов от этого не страдает.

Кроме того, в ведомстве заявили, что длина новой бетонной ВПП составит 3,2 тыс м, ширина – 45 м. Количество стояночных мест на перроне вырастет до 16. Параллельно строится патрульная дорога, создаются очистные сооружения, водосточная сеть, аварийно-спасательная станция и т. д., передает РБК Кавказ.

"Разработка нового терминала для внутренних воздушных линий и второго терминала международных авиалиний с соответствующими инфраструктурными объектами находится на стадии предпроектных работ"

– Минтранс