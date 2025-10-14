"Аэрофлот" подсчитал пассажиропоток в Краснодар за месяц

Пассажиропоток "Аэрофлота" на рейсах в Краснодар составил 70 тыс человек за месяц. Аэропорт в Краснодаре вернулся к работе после трехлетнего перерыва 17 сентября.

Авиакомпания "Аэрофлот" за месяц перевезла на рейсах в Краснодар и обратно почти 70 тыс человек, сообщила пресс-служба компании.

Первый рейс флагманского перевозчика России прибыл в краснодарскую воздушную гавань 17 сентября. К 17 октября пассажиропоток рейсов компании почти достиг 70 тыс человек, при этом более 26 тыс пассажиров воспользовались рейсами, связывающими Краснодар и Москву.

Всего "Аэрофлот" за первый месяц выполнил по направлению Краснодар свыше 450 авиарейсов.

Прямые рейсы в кубанскую столицу с возобновлением работы аэропорта запустили многие российские авиакомпании. Менее чем за месяц общий пассажиропоток воздушной гавани составил около 102 тыс человек.