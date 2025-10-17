Абхазия и КБР проведут Перекрестный молодежный форум

В следующем году Перекрестный форум молодежи планируется провести между Абхазией и КБР. Мероприятия форума будут проходить в двух городах – Сухуме и Нальчике.

Перекрестный молодежный форум, нацеленный на запуск совместных российско-абхазских международных проектов, состоится в следующем году в столицах Абхазии и Кабардино-Балкарии, объявил после встречи с главой отдела международной деятельности Росмолодежи Елизаветой Шейбак министр по делам молодежи КБР Азамат Люев.

"Обсудили концепцию российско-абхазского перекрестного молодежного форума, который планируется провести в 2026 году в Нальчике и Сухуме. Форум позволит укрепить взаимодействие двух стран в сфере молодежной политики, а также запустить ряд совместных международных проектов по различным направлениям социально-экономической повестки"

– Азамат Люев

В программу форума войдет большое число деловых и социокультурных мероприятий.

Российская и абхазская сторона вскоре приступят к проработке программы будущего форума, добавил Люев.