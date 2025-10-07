12 человек погибли в ДТП на трассе Самара - Шымкент

В Актюбинской области Казахстана в результате ДТП погибли 12 человек. По данным полиции, грузовик выехал на встречную полосу и столкнулся с "Газелью".

В результате ДТП в Актюбинской области Казахстана близ села Белкопа погибли 12 человек, еще пять госпитализированы. О трагедии на трассе Самара - Шымкент сообщили в местном управлении МВД.

"В результате ДТП на месте происшествия погибли оба водителя и 10 пассажиров "Газели", пять человек доставлены в медицинское учреждение"

- МВД Актюбинской области

По данным ведомства, большегруз выехал на встречную полосу и столкнулся с "Газелью". Микроавтобус вез пассажиров в город Актобе.

По информации пресс-службы администрации области, из пяти госпитализированных пассажиров "Газели" трое находятся в тяжелом состоянии.

На месте аварии работают правоохранители. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Руководство региона выехало к месту трагедии.