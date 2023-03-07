Израиль вместе с США не даст Ирану получить потенциальное ядерное оружие

Опубликовано: 8:33, 7 мар 2023 (UTC+3 MSK)

Израиль и США договорились усилить меры против появления у Ирана ядерного оружия и по сдерживанию роста влияния ИРИ в регионе, говорится в распространенном Белым домом совместном заявлении двух стран.

США и Израиль пришли к соглашению по усилению координации антииранских мер, препятствующих в возможной разработке ИРИ ядерного оружия, говорится в распространенном Белым домом совместном заявлении двух стран.

Анализ хода развития ядерной программы вызвал большую обеспокоенность ее прогрессом, что требует дальнейшего укрепления многолетнего партнерства в области безопасности между Израилем и США. В связи с этим должностные лица обязались усилить координацию мер по предотвращению появления у Ирана ядерного оружия и дальнейшему сдерживанию враждебной деятельности Ирана в регионе, - отмечается в заявлении, передает ТАСС.

Заседание американо-израильской стратегической консультативной группы прошло в Вашингтоне с участием помощника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана, израильского министра стратегического планирования Рона Дермера и главы Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби.

В ходе заседания стороны также рассмотрели вопросы безопасности и политической интеграции Израиля в ближневосточный регион.