Израиль вместе с США не даст Ирану получить потенциальное ядерное оружие

США и Израиль пришли к соглашению по усилению координации антииранских мер, препятствующих в возможной разработке ИРИ ядерного оружия, говорится в распространенном Белым домом совместном заявлении двух стран.
Анализ хода развития ядерной программы вызвал большую обеспокоенность ее прогрессом, что требует дальнейшего укрепления многолетнего партнерства в области безопасности между Израилем и США. В связи с этим должностные лица обязались усилить координацию мер по предотвращению появления у Ирана ядерного оружия и дальнейшему сдерживанию враждебной деятельности Ирана в регионе, - отмечается в заявлении, передает ТАСС.
Заседание американо-израильской стратегической консультативной группы прошло в Вашингтоне с участием помощника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана, израильского министра стратегического планирования Рона Дермера и главы Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби.
В ходе заседания стороны также рассмотрели вопросы безопасности и политической интеграции Израиля в ближневосточный регион.