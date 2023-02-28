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Кто проведет Кубок африканских наций 2025 года

Кто проведет Кубок африканских наций 2025 года
Африканская конфедерация футбола еще не объявила страну, которая проведет Кубок африканских наций 2025 года (AFCON), однако в Марокко уверены, что победит именно их королевство. Официального хозяина континентального турнира объявят в марте.

Ранее "Вестник Кавказа" писал, что Счетная палата РФ проводит проверки в Российском футбольном союзе.

В интервью BBC Sport Africa марокканский чиновник, директор футбольного комплекса Мохаммеда VI Хасан Харбуш подчеркнул, что в Марокко лучше всех готов к Кубку, поскольку уже успешно провели с 1 по 11 февраля в Танжере и Рабате Клубный чемпионат мира по футболу.

Чем хорошо Марокко

Мы вновь провели успешный Клубный чемпионат мира, как мы уже делали в 2013 и 2014 годах.

- сказал Харбуш.

Кроме того, в июле 2022 года в Рабате и Касабланке прошел Кубок африканских наций среди женщин, во время которого страна приняла рекордное число посетителей на такого рода мероприятии, отмечает Morocco World News. Полуфинальный матч этого турнира между Марокко и Нигерией установил новый рекорд посещаемости в истории женского футбола в Африке, собрав 45562 зрителя. По мнению Харбуша, Марокко обладает "всеми средствами и логистикой", необходимыми для проведения Кубка африканских наций, "не только в Рабате и Касабланке, но также в Танжере, Уджде, Фесе, Марракеше и Агадире, так как каждое из этих мест может похвастаться рядом тренировочных площадок".

Конкуренты

Африканская конфедерация футбола лишила Гвинею права на проведение спортивного мероприятия, обосновав это недостаточной подготовкой и инфраструктурой западноафриканской страны. Президент конфедерации Патрис Мотсепе подтвердил, что Марокко, Алжир, Южная Африка, Замбия, а также Бенин в совместной заявке с Нигерией представили свои кандидатуры для проведения Кубка африканских наций 2025 года.

В то время как Марокко сталкивается с серьезной конкуренцией со стороны стран-участниц отбора, Харбуш подчеркнул инфраструктурные и организационные возможности североафриканской страны, делающие ее кандидатуру выгодной для проведения мероприятия.

Только в Рабате есть более 10 футбольных полей, на которых команды могут проводить свои тренировки

 - сказал Харбуш, подчеркнув, что автомобильные дороги, больницы, информационные технологии и связь в стране соответствуют "самым высоким стандартам".

Как добраться

Марокканский чиновник также отметил, что болельщики, желающие посетить турнир 2025 года, могут добраться из марокканского города Танжер в столицу Рабат за один час благодаря скоростному поезду Al Boraq. Он курсирует между Танжером и Касабланкой и останавливается в Кенитре и Рабате.

Исполнительный комитет Африканской конфедерации футбола должен был объявить официального хозяина континентального турнира в начале февраля, но объявит о своем решении где-то в марте.

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