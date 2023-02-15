Израиль восстановит авиасообщение с Турцией в течение 48 часов

Опубликовано: 9:59, 15 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Полеты между странами возобновятся уже в этот четверг, сообщил глава израильского МИД Эли Коэн.

Израиль готовится к возобновлению прямого авиасообщения с Турцией. Об этом заявил сегодня министр иностранных дел страны Эли Коэн.

Он подчеркнул, что полеты будут восстановлены в течение 48 часов. "Авиасообщение между Израилем и Турцией возобновится в ближайшие двое суток", - сказал глава МИД Израиля, выступая на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Глава внешнеполитического ведомства Израиля также рассказал, что главной темой их переговоров с турецким коллегой стало восстановление израильско-турецких отношений на былой уровень. Он выразил соболезнования руководству и народу Турции в связи с жертвами разрушительных землетрясений, случившихся на прошлой неделе, а также сообщил, что Израиль продолжит передавать гуманитарную помощь.

Напомним, как сообщал ранее "Вестник Кавказа", дипломатические отношения двух стран, прерванные в 2018 году, были полностью восстановлены в декабре прошлого года.

Глава израильского МИД прибыл в Турцию накануне. В рамках поездки у Эли Коэна запланированы встречи с главой МИД Турции Мевлютом Чавуошоглу и президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.