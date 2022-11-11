Дагестанские ученые возродили утраченный сорт риса

11 ноя. 23:44

Утраченный ранее сорт риса "Дагестан" возродили в регионе, такое сообщение распространила пресс-служба республиканского правительства.

О достижении рассказал сегодня на совещании по развитию агропромышленного комплекса и. о. директора федерального аграрного научного центра Дагестана Нариман Ниматулаев.

Замороженные семена обнаружились в морозильных камерах Санкт-Петербургского национального генетического центра.

"Нам дали 3 г семян, это буквально одна чайная ложка, и за эти 3,5 года наш региональный научный центр смог получить уже более 300 кг, то есть в 100 тыс раз увеличили количество этого материала", - цитирует пресс-служба Ниматулаева.

В 2023 году новый сорт высадят на площади минимум в 2 га.