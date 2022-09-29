Северная Корея готовит ядерное испытание?

Вчера Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности в направлении Японского моря за день до визита вице-президента США Камалы Харрис в Южную Корею и на фоне слухов о том, что Пхеньян готовится провести седьмое ядерное испытание в октябре.

ABC News сообщает, что южнокорейские военные зафиксировали запуск двух баллистических ракет малой дальности из района Сунан в Пхеньяне в сторону Японского моря в 6:10-6:20 по местному времени. Это уже второй за семь дней баллистический запуск: в воскресенье Северная Корея испытала баллистическую ракету малой дальности класса ”земля-земля” из западного города Тэчхон.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи назвал запуски ”серьезной провокацией, подрывающей мир и безопасность во всем мире". В этом году Пхеньян успел испытать 22 баллистические и две крылатые ракеты.

”Северокорейская провокация приведет к наращиванию усилий по сдерживанию и ответным действиям со стороны Южной Кореи, а также усугубит изоляцию Северной Кореи от международного сообщества, - говорится в заявлении Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи. - Испытания проводятся в нарушение резолюции СБ ООН. Мы призываем Северную Корею немедленно остановиться”.

По мнению южнокорейских законодателей, Северная Корея готовит подземный полигон для запуска ядерной ракеты. Чиновники из Сеула уверены, что их северный сосед собирается провести седьмое ядерное испытание в период между 16 октября и 7 ноября. Тем не менее конкретных подтверждений их опасениям нет.

”Северная Корея проведет ядерный запуск из шахты, - сказал депутат Юн Кун Ён после брифинга за закрытыми дверями с Национальным агентством разведки (НАР). - По информации НАР, велика вероятность, что если Северная Корея решится на ядерное испытание, проведено оно будет в период между 16 октября, когда начнется Съезд Коммунистической партии Китая, и 7 ноября, когда состояться промежуточные выборы в США”. Юн оговорился, что даты - всего лишь предположение, и никаких подтверждающих разведданных нет.

”Северной Корее необходимо уделить должное внимание своим союзникам - Китаю и России, - сказал специалист по Северной Корее, бывший сотрудник НАР Квак Гиль-суп. - Возвращение на повестку дня вопроса о ядерной безопасности накануне промежуточных выборов в США может сыграть на руку Китаю и России, которые в настоящее время находятся в состоянии политического конфликта с Вашингтоном”.

Председатель комитета по ядерной обороне в Hansun Foundation Пак Хви Рак, предположил, что Северная Корея, хотя и может быть полностью готова к ядерному испытанию, не обязательно проведет его в ближайшее время.

”В сентябре Северная Корея приняла закон, закрепляющий ядерную доктрину. Он подтверждает наличие у государства ядерного оружия. Северная Корея уже доказала свои возможности, успешно создав ядерную боеголовку, которая могла быть установлена на межконтинентальную баллистическую ракету, запущенную во время шестого ядерного испытания в сентябре 2017 года. Если Северная Корея совершит очередной запуск, он всего лишь будет означать, что Пхеньян увеличил силу своего оружия или создал боеголовку меньшего размера. Не думаю, что они будут во всеуслышание заявлять о своем стратегическом вооружении”.

Тем не менее оба аналитика признают непредсказуемость действий руководства Северной Кореи. ”Бывает, анализируешь Северную Корею часами напролет, а потом возникает совершенно неожиданная угроза”, - говорит Пак.