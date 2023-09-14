Вестник Кавказа
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Северная Корея приглашает российских туристов

Северная Корея приглашает российских туристов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Туристов из России ждут в Северной Корее. В республике запустили строительство рекреационной зоны, на территории которой будут располагаться отели, гостиницы, сувенирные магазины и пляж.

Туристическая зона для гостей из России появится в КНДР: на территории республики появятся гостиницы, отели, сувенирные магазины и пляж.

«Вонсан-Кальмаская туристическая зона с пляжем на 4 км, а также множеством гостиниц, отелей и магазинов возводится в настоящий момент в Корейской Народно-Демократической Республике (КНДР)»

– пресс-служба правительства Приморья

Также туристическая зона будет включать горнолыжный курорт Масикрён. По данным властей республики, зона начнет принимать гостей уже в ближайшие годы.

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