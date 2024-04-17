Северная Корея и Иран хотят укрепить военное сотрудничество

Делегация Северной Кореи впервые за пять лет отправилась с визитом в Иран. Министр внешнеэкономических связей КНДР в Тегеране обсудит сотрудничество. По некоторым данным, стороны планируют укрепление связей в военной сфере.

В Иране сегодня состоятся встречи с делегацией из Северной Кореи, во главе которой министр внешнеэкономических связей Юн Чжон Хо.

"Делегация Министерства внешнеэкономических дел КНДР во главе с товарищем Юн Чжон Хо вылетела 23 апреля из Пхеньяна в Иран"

– Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК)

Этот визит - первый за пять, северокорейские власти в последний раз посещали Иран в 2019 году, до пандемии.

В официальных источниках цель визита не называется. По данным информационного агентства Yonhap, речь может идти о планах сторон по укреплению военного сотрудничества.