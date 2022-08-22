В Госагентстве Азербайджана рассказали, как идет строительство дороги Губадлы - Эйвазлы

22 авг. 17:36

Азербайджанские строители продолжают широкомасштабные работы вдоль автодороги Губадлы - Эйвазлы, об этом рассказали в Госагентстве автомобильных дорог Азербайджана.

В ведомстве напомнили, что автодорога Губадлы-Эйвазлы - один из реализуемых по поручению президента в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах проектов дорожной инфраструктуры, которые сыграют значимую роль в социально-экономическом развитии освобожденных районов и сел.

Дорога четвертой технической категории, протяженность которой составит 28,5 км, будет двухполосной.

На территории со сложным рельефом проходят широкомасштабные строительные работы. Так, на участке 0-5 км ведется строительство дорожного полотна. На участке 5-6-км оно уже завершено, а на 6-14 км ведутся работы по приведению склонов в соответствие с проектным уровнем.

Работы по строительству дорожного полотна на 14-15-километровом участке близятся к завершению. На 15-20-километровом участке склоны приводятся в соответствие с проектным уровнем. На 20,9-21-километровом участке строительство дорожного полотна находится на завершающей стадии. На 21-22-километровом участке почти окончено профилирование и заполнение дорожного полотна. На 23-25-километровом участке уже положено дорожное полотно, на 27-28 километрах идут работы по заполнению и строительству нового дорожного полотна.

Кроме того, ведется работа над укладкой круглых труб, прямоугольных водных путепроводов и эстакад, мостов.

Для максимально оперативного строительства в короткие сроки был построен лагерь, в котором действуют асфальтобетонный, бетонный и песчано-гравийный заводы, предусмотрена специальная территория для хранения и обслуживания машин и механизмов, офис со всеми удобствами для работников, есть столовая и места для отдыха.

Напомним, автодорога Губадлы-Эйвазлы проходит по территории сел Махмудлу, Хыдырлы, Мюсканлы, Меликахмедли, Гуданлы, Давудлу, Эйвазлы Губадлинского района.