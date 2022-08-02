В Казахстане возможно возвращение дистанционки в школах

2 авг. 17:26

Полный пакет ограничительных мер будет выработан к моменту начала учебного года в зависимости от эпидситуации, сообщила вице-министр здравоохранения, главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова

По ее словам, в настоящее время перехода на дистанционный формат обучения не прогнозируется. "В прошлом году мы пережили несколько волн. Конечно, нельзя со 100%-ной уверенностью говорить – это будет зависеть от уровня передачи инфекции, какой штамм будет циркулировать. Все будет зависеть от эпидситуации на тот период", – цитирует Sputnik Казахстан.

Уточняется, что в первую очередь, мероприятия в школах будут направлены на поддержание сандезрежима.