Более трех десятков пришкольных лагерей откроются в Ингушетии 20 июня 

25 мая. 21:09

Дневные пришкольные лагеря откроются в Ингушетии 20 июня, об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

В регионе будут действовать 34 пришкольных лагеря дневного пребывания, за смену в них побывает 3528 детей.

Школьники будут находиться в лагере 21 день, с 8.30 до 14.30, питание - двухразовое.

Работу пришкольных лагерей обеспечат 560 педагогов и 120 человек обслуживающего персонала.

Кроме того, с 14 по 16 июня первую смену - 528 учащихся - примут три стационарных лагеря Ингушетии: "Аьрзи" в Джейрахском районе, лагерь имени Комарова в Сунженском районе "и "Молодой патриот" в Малгобекском районе.