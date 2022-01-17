Москва и Габала наладили прямое авиасообщение

17 янв. 9:31

Новый регулярный авиарейс связал Габалу и Москву в рамках новой маршрутной сети на 2022 год, информирует пресс-служба ЗАО "Азербайджанские Авиалинии".

Сообщается, что авиакомпания Nordwind выполнила первый рейс из московского аэропорта Шереметьево в Габалу на самолете Boeing 737-800 с компоновкой 189 посадочных мест. Время полета составило три часа.

"Регулярный рейс по маршруту Москва-Габала-Москва будет осуществляться раз в неделю - по воскресеньям. В 4:10 по местному времени самолет приземляется в Габале, в 5:20 возвращается в Москву", - пишет Trend.