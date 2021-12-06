ЗАГ: Снятие порчи обошлось пенсионерке из Севастополя в почти 500 тыс рублей

У жительницы Севастополя украли около полумиллиона рублей во время сеанса по снятию порчи, полицейские ищут двух мошенниц, сообщает пресс-служба МВД по городу.

"Полицейские разыскивают мошенниц, которые под предлогом снятия порчи завладели денежными средствами местной жительницы", - сказано в сообщении.

Как заявили в ведомстве, к 83-летней пенсионерке подошли две незнакомки и заявили, что видят на ней сглаз и сильную порчу, а также назвали имена ее взрослых детей, которым тоже грозят неприятности. Услышанное сильно напугало гражданку.

"Одна из лжецелительниц посетила ее дом и убедила собрать и принести денежные средства, необходимые для обряда. Сложив все имеющиеся у нее денежные средства в сумме 480 тыс рублей в пакет, пенсионерка передала их незнакомкам, после чего они произвели над ней манипуляции, во время которых смогли подменить содержимое пакета. Возвратившись домой, пострадавшая открыла пакет и обнаружила там вместо денежных купюр две тетради", - отметили в пресс-службе.

Аферистки были объявлены в розыск.