Древнее городище в Севастополе повреждено во время дорожных работ

В процессе возведения магистрали в Севастополе была повреждена древняя постройка. Специалистам предстоит выяснить масштаб причиненного ущерба.

В Севастополе при прокладке дороги была задета кладка древнего городища. Информацию об этом опубликовал в своем telegram-канале градоначальник Михаил Развозжаев.

Оценка ущерба будет проведена в ближайшее время.

"На участке, где идет строительство, к настоящему времени изучили практически всю территорию — везде ученые дали добро на дальнейшие работы. Но остался не до конца изученный участок площадью около 20 квадратных метров, где строители преждевременно преступили к работам"

- Михаил Развозжаев

После того, как специалисты установят объем повреждений, будут предприняты меры по дальнейшей охраны кладки.

В данный момент рабочие приостановили процесс строительства дороги, чтобы ученые смогли изучить находку. Затем дорожник продолжат возведение магистрали.