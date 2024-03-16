В Севастополе начали готовить сестер милосердия

В учебном центре одной из севастопольских больниц начали подготовку сестер милосердия: уже набран первый поток девушек, которые будут ухаживать за лежачими больными и ранеными в больницах и госпиталях.

В учебном центре севастопольской больницы Святителя Алексия по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Тихона началось обучение сестер милосердия – в набранном потоке обучаются 32 медсестры, написал в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"В основном это сtстры недавно открытого сестричества милосердия во имя Божией Матери Троеручницы. Практические занятия будут идти до 14 апреля - сотрудники учебного центра привезли в Севастополь функциональные кровати и другое оборудование, необходимое для обучения уходу за пациентами"

- Михаил Развожаев

Курсы при больнице временные, на постоянной основе вскоре заработает учебный центр на территории Подворья Марфо-Мариинской обители, где начнут готовить сестер милосердия, которые будут помогать в больницах и госпиталях: ухаживать за ранеными, за лежачими пациентами, поведал глава Севастополя.

В Москве такая практика уже есть, теперь она заработала в Севастополе, и это - замечательное начинание, добавил губернатор города федерального значения.

"Именно на нашей земле во времена первой обороны помогала раненым и больным легендарная Даша Севастопольская. Где, как не в нашем городе, развивать российское сестричество"

- Михаил Развожаев