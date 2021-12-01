Власти Севастополя снова отменили работу морского сообщения из-за шторма

Власти Севастополя сегодня в третий раз с начала недели остановили работу парома и пассажирских катеров в Севастопольской бухте, разделяющей город, из-за плохой погоды, - сообщила пресс-служба правительства города федерального значения.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями перекрыт рейд через Севастопольскую бухту. Компенсационные автобусы готовы к перевозке пассажиров", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Напомним, рейд Севастополя из-за шторма закрывали в понедельник и вторник, в регионе действует штормовое предупреждение об ураганном ветре скоростью до 40 м/с.