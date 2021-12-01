Мария Захарова рассказала о праздновании 30-летнего юбилея дипотношений России и Азербайджана

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сегодня для "Вестника Кавказа" слова российского президента Владимира Путина о необходимости отпраздновать в следующем году 30-летнего юбилея дипломатических отношений России и Азербайджана.

Напомним, в прошлую пятницу на переговорах в Сочи Владимир Путин в беседе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым отметил, что у России и Азербайджана "в следующем году 30 лет установления дипломатических отношений, и это, безусловно, такая веха, которую мы должны будем отметить соответствующим образом".

Мария Захарова сообщила, что программа празднования еще прорабатывается. "Сейчас завершается согласование соответствующих планов мероприятий как в официальной части, так и в культурно-гуманитарном наполнении. Я надеюсь, что в ближайшее время мы поделимся соответствующей информацией", - сказала она.

Официальный представитель МИД России обратила внимание, что на следующий год приходится ряд подобных дипломатических праздников. "В следующем году будет отмечаться целая череда тридцатилетних юбилеев установления дипломатических отношений России с рядом постсоветских стран. Сейчас это все прорабатывается. Как только будет утверждено, вы об этом узнаете", - заверила Мария Захарова.