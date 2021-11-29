Американский словарь назвал главное слово 2021 года

Словарь Merriam-Webster назвал "вакцину" (vaccine) словом года.

"Слово "вакцина" в 2021 году стало чем-то намного большим, чем просто лекарством. Для многих это слово означало возможное возвращение к жизни, которую мы вели до пандемии", - говорится на сайте словаря.

"Вакцина" в этом году оказалась в центре дискуссий о личном выборе, безопасности, политических предпочтениях, неравенстве в сфере здравоохранения, профессиональных нормах.

В США также отметили, что в 2021 году слово «вакцина» получило новое значение, это "препарат, который применяется (в виде инъекции) для стимулирования иммунного ответа в организме против определенного возбудителя инфекции или заболевания".

Заинтересованность значением слова «вакцина» в 2021 году выросла на 601% по сравнению с 2020-м, а по сравнению с 2019 - на 1048%.

В прошлом году Merriam-Webster выбрал в качестве слова года "пандемию".