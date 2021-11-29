Беларусь и Россия проведут учения на границе с Украиной

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин сообщил в понедельник, что Москва и Минск в среднесрочной перспективе планируют совместные военные учения по прикрытию южных границ республики.

"Мы планируем проведение учения совместно с нашими коллегами, основным стратегическим союзником - Российской Федерацией", - заявил Хренин, пишет агентство БелТА.

Министр добавил, что учения будут не такими масштабными, как "Запад". Провести их планируется в следующем году. Хренин отметил, что вокруг государственных границ Беларуси на западном и южном направлении создаются группировки войск.

"Активно милитаризуются страны-соседи, и это не может нас не беспокоить, поэтому мы вынуждены планировать ответные меры", – подчеркнул глава белорусской Минобороны. Он уверен, соседние государства с умыслом раздувают повод для наращивания военного присутствия на границах с республикой.

"Это их беспомощность и бессилие. Особенно руководства – создавать такие группировки войск в таком количестве, которое мы сейчас видим, против той ситуации, которую должны решать политики", – сообщил он.

Республика Беларусь на юге граничит с Украиной, на юго-западе - с Польшей.