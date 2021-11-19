Главная » Новости
Азербайджан Иран

России пригрозили ростом цен на безалкогольные напитки

России пригрозили ростом цен на безалкогольные напитки

Руководитель "Союзнапитков" Максим Новиков сообщил о скором сокращении производства напитков в России и росте цен из-за проблем с поставками лимонной кислоты из Китая.

"Действительно, в последнее время российская индустрия напитков испытывает проблемы с поставками лимонной кислоты из Китая", - приводит слова Новикова "Коммерсант".

Он подчеркнул, что продолжительные кризисные явления приведут к сокращению производства напитков в России и росту цен на них, поскольку лимонная кислота является ключевой составляющей в их производстве.

Ранее газета сообщила о том, что перегрузка портов Дальнего Востока сказалась на бизнесе российских пищевых компаний, которые в настоящее время не получают необходимые ингредиенты из Китая. Проблемы с поставками коснулись производителей безалкогольных напитков, включая PepsiCo. Сложности грозят сокращением производства перед зимними праздниками.

1440 просмотров







Видео

Новости

Отечественная
война Азербайджана
день за днем



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!