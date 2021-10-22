К тюрьме в Рустави подогнали реанимобиль для Саакашвили

Администрация тюрьмы Рустави, где в настоящее время находится бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, подготовила реанимобиль на случай ухудшения состояния экс-главы государства. Об этом сообщил личный врач политика Николоз Кипшидзе.

"Администрация тюрьмы привезла реанимобиль, который стоит внизу. Если что-то произойдет, он готов оказать первую помощь на месте", - цитирует его "Грузия Online".

При этом Кипшидзе подчеркнул, что до сих пор непонятно, в какую клинику могут перевести Саакашвили. Врач экс-главы государства обсуждает данный вопрос с Народным защитником Грузии Нино Ломджария. "Здесь существует целый ряд проблем. В первую очередь, это безопасность. Специалисты по безопасности считают, что безопасной среды не будет", - пояснил он

Кипшидзе также отметил, что состояние Саакашвили не изменилось за последние пару дней. "Как известно, результаты медицинских обследований удовлетворительны. Он принимает все лекарства, которые принимал", - рассказал врач.

Ранее на этой неделе министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили может быть переведен в тюремную клинику. По его словам, на сегодняшний день состояние экс-главы государства стабильное, однако в случае ухудшения здоровья его положат в тюремную клинику.

Напомним, Михаил Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября. В этот же день он объявил голодовку. Комментируя свое задержание, экс-глава государства отметил, что не признает предъявленных ему обвинений и считает себя политическим заключенным.