Аэропорт Уральска назовут в честь пулеметчицы - Героя Советского союза

Международный аэропорт "Орал" в Уральске получит новое название - в честь Маншук Маметовой. Соответствующее решение было принято на сессии маслихата Западно-Казахстанской области.

На мероприятии и.о. руководителя управления по развитию языков Света Ганиева уточнила, что предложение о переименовании подали общественный совет "Мирас" при партии Nur Otan и депутаты регионального маслихата.

"Прошу поддержать предложение о присуждении аэропорту имени героя советского союза Маншук Маметовой", - приводит слова Ганиевой "Мой Город".

Законодатели единогласно проголосовали "за".

Маншук Маметова - уроженка Уральской области (ныне ЗКО), во время Великой Отечественной войны служила в Красной армии пулеметчицей. Погибла осенью 1943 года, в последнем бою она уничтожила более 70 противников. Маметова посмертно получила звание Героя Советского союза.