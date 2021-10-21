Главная » Новости
Азербайджан Иран

Аэропорт Уральска назовут в честь пулеметчицы - Героя Советского союза

Аэропорт Уральска назовут в честь пулеметчицы - Героя Советского союза

Международный аэропорт "Орал" в Уральске получит новое название - в честь Маншук Маметовой. Соответствующее решение было принято на сессии маслихата Западно-Казахстанской области.

На мероприятии и.о. руководителя управления по развитию языков Света Ганиева уточнила, что предложение о переименовании подали общественный совет "Мирас" при партии Nur Otan и депутаты регионального маслихата.

"Прошу поддержать предложение о присуждении аэропорту имени героя советского союза Маншук Маметовой", - приводит слова Ганиевой "Мой Город".

Законодатели единогласно проголосовали "за".

Маншук Маметова - уроженка Уральской области (ныне ЗКО), во время Великой Отечественной войны служила в Красной армии пулеметчицей. Погибла осенью 1943 года, в последнем бою она уничтожила более 70 противников. Маметова посмертно получила звание Героя Советского союза.

1165 просмотров





Вестник Кавказа

во Вконтакте

Подписаться



Видео

Новости

Отечественная
война Азербайджана
день за днем



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!