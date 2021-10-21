Собянин: вынужденные выходные у москвичей будут с 28 октября по 7 ноября

Введенные в Москве из-за распространения коронавирусной инфекции нерабочие дни устанавливаются с 28 октября по 7 ноября, - говорится в указе мэра Москвы Сергея Собянина, опубликованного на портале мэра столицы.

"В соответствии с указом президента Российской Федерации от 20 октября 2021 года №595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г." установить в городе Москве с 28 октября 2021 г. по 7 ноября 2021 г. включительно нерабочие дни", - говорится в документе.

"В этот период должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций на территории города Москвы, за исключением организаций, обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других, деятельность которых не может быть прекращена в соответствии с указом президента Российской Федерации", - сообщил Собянин в своем личном блоге.

Медицинские организации Москвы в нерабочие дни продолжат оказывать плановую помощь, экстренная помощь сохраняется в полном объеме, также в столице продолжат работу аптеки и аптечные пункты, - заверил мэр Москвы.

В нерабочие дни в столице приостановят оказание госуслуг, за исключением срочных, в центрах "Мои документы" и органах власти города, предоставление госуслуг в электронном виде сохранится в полном объеме, - написал Сергей Собянин.

"В детских садах и школах объявляются каникулы. Приостанавливается работа организаций дополнительного образования, спортивных школ, детских кружков и секций", - сообщил Собянин, отметив, что для тех дошкольников, которых не с кем оставить дома, в городских детских садах будет организована работа дежурных групп.

Высшие и средние профессиональные учебные заведения смогут проводить занятия исключительно в дистанционном режиме, - отметил мэр.

"На время нерабочих дней в столице приостанавливается работа предприятий и организаций сферы торговли, услуг, общественного питания, спорта, культуры, отдыха, развлечений, кинопоказа и других, за исключением продажи лекарств, продуктов питания и иных товаров первой необходимости", - сообщил Собянин.

С 8 ноября в Москве будет приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте для людей старше 60 лет, кроме вакцинированных и переболевших, разблокировка социальных карт у людей старше 60 лет будет проводиться сразу после вакцинации от covid первым компонентом, - сообщил столичный градоначальник.

Театры и музеи Москвы с этой даты, 8 ноября, напротив, продолжат работу с обязательным использованием QR-кодов, защитных масок и 70% заполняемостью помещений, - отметил он.

Также с 8 ноября в столице станут обязательными QR-коды и маски при проведении мероприятий с участием более 500 человек, включая спортивные, - подчеркнул Собянин.

"Ситуация в Москве также продолжает развиваться по худшему сценарию. В ближайшие дни мы достигнем исторических пиков заболеваемости ковидом. Как показывает опыт, нерабочие дни являются самым эффективным способом снижения заболеваемости и смертности от ковида, так как позволяют в короткие сроки разорвать максимальное количество цепочек распространения заболевания", - сообщил градоначальник, посоветовав москвичам провести незапланированный отпуск с максимальной пользой.

"Давайте отдохнем немного и поможем сохранить жизни и здоровье многих людей. А затем город сможет вернуться к обычной жизни. Подумайте, как провести незапланированный отпуск с максимальной пользой для себя и своей семьи. Почаще бывать на свежем воздухе в парке рядом с домом или пожить на даче – это хорошие идеи", - написал мэр.