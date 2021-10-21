Власти Ставрополя начали наводить порядок на транспорте

Сегодня в Ставрополе начались рейды в отношении нарушителей правил пассажирских перевозок, - сообщает пресс-служба краевого УГИБДД.

"Участники рейдов проверяют документацию, техническое состояние транспортных средств, предрейсовый медицинский осмотр водителей, условия перевозки пассажиров, багажа, груза, соблюдения режима труда и отдыха водителями", - говорится в сообщении, передает "АиФ-Ставрополье".

Провести предупредительные мероприятия дорожные власти вызвал рост жалоб на качество услуг и нарушения правил дорожного движения со стороны водителей маршруток и автобусов. Проверки начались с раннего утра: днем инспекторы ГИБДД региона будут проверять маршрутки на стоянках, остановках, перекрестках и на их маршрутах движения.

Далее данные о нарушителях будут переданы в Миндор края, которое и предпримет в отношении них дальнейшие действия, вплоть до ликвидации маршрутов и замены их автобусами.

Часть водителей маршруток, узнав о предстоящих проверках, просто не вывели их на линии, - пишут в соцсетях ставропольцы.