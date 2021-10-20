Ильхам Алиев рассказал о скором возвращении вынужденных переселенцев в Зангилан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая перед представителями общественности Зангиланского района, заявил, что в ближайшие месяцы будет представлен генеральный план восстановления города Зангилан.

"Сейчас начинается новый период для Зангилана, уже готовится генеральный план города. Одна из иностранных компаний победила в конкурсе, и считаю, что в ближайшие месяцы будет представлен генеральный план", - сказал глава государства.

Он также напомнил, что первый на освобожденных от оккупации землях проект "умное село" реализуется именно в Зангиланском районе. По его мнению, с учетом естественной красоты в регионе будет возведен красивый город.

"Некоторые здания уже готовы, постараемся в начале следующего, а может, в конце нынешнего года начать переселение зангиланцев в Зангилан", - добавил Ильхам Алиев.