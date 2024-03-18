В Лачин и Забух продолжают возвращаться жители

Вынужденные переселенцы продолжают возвращаться в свои дома. Сегодня в Забух и Лачин отправилась 25 семья.

В Карабахский и Восточно-Зангезурский экономические районы продолжают возвращаться жители.

Сегодня в восстановленные Забух и Лачин уехала еще одна группа бывших вынужденных переселенцев.

В Лачин уехали 68 человек, а в Забух - 11. Всего 30 марта переедут 25 семей.

Бывшие переселенцы выразили благодарность главе Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту страны Мехрибан Алиевой за освобождение территории от оккупации и возможность вернуться на свои земли.

Сейчас на территории Лачина проживают 1773 человека или 472 семьи. В Забух переехали 215 семей или 819 граждан.