Вестник Кавказа

Более 120 человек возвращаются сегодня в Физули в Карабахе

Более 120 человек возвращаются сегодня в Физули в Карабахе
На освобожденных территории Азербайджана продолжают возвращаются бывшие вынужденные переселенцы. Сегодня в город Физули переезжает 34 семьи.

В рамках программы «Большое возвращение», реализуемой в Азербайджане, в освобожденный и восстановленный Физули в понедельник вернутся 34 азербайджанские семьи.

Автоколонна с возвращающимися спустя многие годы в родной город семьями отправилась утром из Гарадагскго района города Баку. Днем 34 семьи - 123 человека, прибудут в родной Физули.

На данный момент в городе обеспечено постоянное проживание 596 семей - 2245 человек.

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