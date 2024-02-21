Более 120 человек возвращаются сегодня в Физули в Карабахе

На освобожденных территории Азербайджана продолжают возвращаются бывшие вынужденные переселенцы. Сегодня в город Физули переезжает 34 семьи.
В рамках программы «Большое возвращение», реализуемой в Азербайджане, в освобожденный и восстановленный Физули в понедельник вернутся 34 азербайджанские семьи.
Автоколонна с возвращающимися спустя многие годы в родной город семьями отправилась утром из Гарадагскго района города Баку. Днем 34 семьи - 123 человека, прибудут в родной Физули.
На данный момент в городе обеспечено постоянное проживание 596 семей - 2245 человек.