Глава Пентагона назвал Грузию критически важным регионом для США

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил на совместной пресс-конференции с министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе, что Грузия - критически важный регион для США.

По словам Остина, его визит в Грузию является доказательством этих слов. "Для нас это критически важный регион. У нас есть интерес, у нас общие ценности, мы видим ряд возможностей для продолжения сотрудничества в сфере безопасности. Я здесь, чтобы заверить вас, признать ту большую ценность, которую мы придаем нашему партнерству", - цитирует его "Грузия Online".

Министр обороны США также отметил роль Грузии в Ираке и Афганистане. "Я служил в Ираке и Афганистане. Могу сказать вам по собственному опыту, что у Грузии отличные военные. Грузия действительно имеет полное право гордиться своим вкладом, своими военными", - поведал он.

Помимо этого, Остин указал на то, что у Вашингтона и Тбилиси есть общие интересы, над которыми они продолжат работать. "Я еще раз хочу заверить Грузию и мир в существовании тех прекрасных отношениях, которые у нас есть", - заключил глава Пентагона.