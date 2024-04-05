Вестник Кавказа

Пентагон: США защитят Израиль от Ирана

Флаг Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава Пентагона заверил Израиль, что Вашингтон готов защитить еврейское государства в ходе военной эскалации с Ираном. В свою очередь, в Иране заявляют, что не намерены продолжать наносить удары по Израилю.

Глава Пентагона на встрече с израильским коллегой заявил о том, что Вашингтон готов оказать военную поддержку еврейскому государству.  Заявление прозвучало на фоне эскалации напряженности Израиля и Ирана.

"Министр подчеркнул, что хотя США не стремятся к эскалации, мы продолжим принимать все необходимые меры для защиты Израиля и американского персонала"

– представитель Минобороны США Пэт Райдер

В свою очередь иранская сторона заявляет, что действовала исключительно исходя из своих прав на самооборону. В частности, об этом заявил постпред Ирана в ООН.

Также по его словам, в ходе удара иранская сторона ориентировалась только на военную инфраструктуру. Также он подчеркнул, что Тегеран не намерен в далее разворачивать эскалацию с еврейским государством.

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