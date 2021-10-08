Грузинские спасатели нашли под завалами в Батуми тело погибшего

Спасатели обнаружили под завалами после обрушения части дома в Батуми тело еще одного погибшего, - заявил глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури.

"Мне предоставили информацию о том, что возможно, обнаружили тело погибшего. Не подтверждаю на 100%, но, возможно, найден один погибший... Не можем подтвердить информацию так же о числе попавших под завалы людей. Изначально мы сообщали о 10-15, сейчас не должно быть более 10 человек",- заявил министр, передает РИА Новости.

По информации министра, под завалами должны быть несовершеннолетние, возможно, трое детей, - заявил Гомелаури.

Напомним, секция жилого пятиэтажного дома в курортном Батуми на улице 26 мая обрушилась сегодня утром, обрушение могло быть вызвано ремонтными работами на первом этаже здания. По предварительным данным, под завалами могут находиться от 10 до 15 человек, там работают до 300 спасателей и сотрудников полиции. Уже были спасены двое детей и мужчина, они госпитализированы.