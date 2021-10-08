Стал известен новый премьер-министр Северной Осетии

Полпред Северной Осетии при президенте России Борис Джанаев возглавил правительство республики. Его кандидатура утверждена местным парламентом, сообщает пресс-служба главы и правительства Северной Осетии.

"Борис Джанаев утвержден на должность председателя правительства Северной Осетии. Ранее руководитель Северной Осетии Сергей Меняйло внес его кандидатуру на рассмотрение республиканского парламента", - сказано в сообщении.

Стоит отметить, что Меняйло выразил благодарность занимавшему должность главы правительства Таймуразу Тускаеву и вручил ему медаль "Во Славу Осетии".

"Хочу высказать слова благодарности Таймуразу Руслановичу Тускаеву за работу. Это его последнее заседание правительства в должности председателя правительства республики. За те 6 месяцев, которые мы совместно работали, он старался добросовестно выполнять все задачи, которые перед ним стояли", - добавил глава региона.