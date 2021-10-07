Кто тормозит коридор "Север-Юг"

Международный транспортный коридор (МТК) "Север-Юг" – мультимодальный маршрут транспортировки пассажиров и грузов, общей протяженностью от Петербурга до порта Мумбаи 7200 км создавался для привлечения транзитных грузопотоков из Индии, Ирана и других стран Персидского залива на российскую территорию (через Каспийское море), и далее в Северную и Западную Европу. Развитие МТК в соответствии с российской Транспортной стратегией до 2030 года и Стратегией развития железнодорожного транспорта стало одним из приоритетных направлений российской транспортной политики.

Межправительственное соглашение по строительству МТК Россия, Индия и Иран подписали в Петербурге более двух десятков лет назад. Однако быстро выяснилось, что транспортная сеть Ирана не в состоянии пропустить через себя тот поток грузов, на который рассчитывали его партнеры. Расширение железнодорожного пути на иранской территории всегда шло медленно – не хватало денег. Помогла Индия, вложив в иранский порт Чабахар полмиллиарда долларов. Но уже тогда стало ясно, что именно Иран - слабое звено в проекте, по вине которого срываются сроки строительства коридора.

Тем не менее к соглашению об МТК "Север-Юг" присоединились Белоруссия, Казахстан, Оман, Таджикистан, Азербайджан, Армения, Сирия, Болгария, Киргизия, Турция и Украина. Их интерес понятен - преимущества МТК перед другими маршрутами, в частности, перед морским маршрутом через Суэцкий канал, заключаются в сокращении в два и более раз расстояния перевозок.

При этом у находящегося под санкциями Ирана по-прежнему возникают проблемы, хотя посол Ирана в России Казем Джалали говорит, что развитие транспортных маршрутов в регионе остается одним из важнейших механизмов сотрудничества, а "Север–Юг" - самым важным транспортным проектом Тегерана. "По прошествии двух десятилетий с момента договоренности между странами, находящимися на пути этого коридора, были достигнуты определенные успехи, однако, этого недостаточно. Нужно интенсифицировать процесс разработки новых технических приложений к соглашению о коридоре", - утверждает иранский дипломат.

Управляющий директор ассоциации "Афанасий Никитин" Игорь Гоц выражается конкретнее: "Индия и Европа имеют возможность коммуницировать и без коридора "Север-Юг", поэтому, чтобы какая-то часть грузопотока пошла через "Север-Юг", он должен представлять собой конкурентоспособный целостный продукт, востребованный обоими центрами. Необходимо приступить к разработке стратегического плана коридора "Север-Юг" на основе современных цифровых технологий".

Но Иран находится под западными санкциями, имеет устаревшее железнодорожное хозяйство и несовершенную тарифную систему. При этом иранские эксперты нередко говорят о рисках и угрозах, которые исходят от сил, не заинтересованных в формировании на Каспии мощного регионального центра, о нивелировании "негативного эффекта от информационных вбросов, цель которых поссорить наши народы".

Однако в последние время Иран сам предпринял шаги, способные поставить под угрозу реализацию МТК "Север-Юг", инициировав военные маневры у границ Азербайджана и вступив с Баку в словестную перепалку. См. "Вестник Кавказа" Как Иран взъелся на Азербайджан: хронология и анализ конфликта". Наблюдатели не раз замечали, что деловые интересы Тегерана подчас вступают в противоречие с внешнеполитическими шагами. Полноценная эксплуатация МТК "Север-Юг" возможна только после стыковки азербайджанской и иранской железной дорог, а для этого необходимо завершить строительство всех сегментов 350-километровой магистрали Казвин – Решт - Астара. Эксперты опасаются, что теперь взаимными санкционными действиями Тегерана и Баку может быть нанесен удар по транзитным проектам в Астаре: отменено строительство автомобильного моста, отложен проект совместного промышленного промпарка в районе морских портовых терминалов Астары, отложены на более длительный срок проекты Решт - Астара и стыки железных дорог Азербайджана и Ирана.

Кроме того, по словам российского эксперта в области логистики и транспорта Аркадия Иванова, в практической плоскости вопросы развития транспортного коридора зачастую упираются в то, что у Ирана нет ни одной крупной организации, которая отвечала бы по договору за формирование длительных ставок грузоперевозок: "Все автоперевозчики дают ставку максимум на неделю. Но о каких договорах на год можно говорить в таких условиях? Все "коридоры" всегда начинаются с конкретных вещей: кто-то переместил товар и удовлетворил потребности продавца и покупателя. Их, как правило, интересует два момента в процессе: время доставки и стоимость. Поэтому в переговорах с участниками проекта вопрос тарифов принципиальный".

Неважно в направлении строительства МТК обстоят дела и у Армении, дороги которой оставляют желать лучшего, а экономика находится в упадке, особенно после Второй Карабахской войны. Часть финансовой помощи, выделяемой Еревану Евросоюзом, направляется на строительство МТК "Север-Юг", который считается крупнейшим проектом в Армении. Однако часть экспертов склоняется к мысли, что для Еревана было бы эффективнее вкладывать деньги в проест Зангезурского коридора, предпочтительного с точки зрения географии местности.