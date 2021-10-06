Дзюба рассказал о том, как пережил поражение в Евро-2020

Форвард петербургского "Зенита" и сборной России Артем Дзюба рассказал о том, что у него были проблемы с мотивацией после неудачного выступления национальной команды на чемпионате Европы-2020.

По его слова, сейчас он снова научился получать удовольствие от игры. "Первые дни после чемпионата Европы меня подкосили. В первом матче сезона с "Химками" я не ощутил никакого драйва, как будто отмучился и в моменте испугался. Подумал, может это все? Но потом понял, что без футбола я пока не могу. И сейчас это видно, глядя на результат. Прошлым жить не надо, все пережили", - цитирует собеседника "Матч ТВ".

Напомним, что на Евро-2020 национальная команда не смогла выйти из группы, заняв последнее место в квартете В.