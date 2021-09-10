Изобретательные вымогатели нейтрализованы в Ставрополе

Трех мужчин в возрасте от 21 до 24 лет, подозреваемых в крупном вымогательстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, задержаны в Ставрополе. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по краю.

К правоохранителям обратились девушка и два молодых человека, которые рассказали, что подозреваемые забрались в их квартиру на первом этаже через распахнутое окно. Нанеся им телесные повреждения, преступники заставили потерпевших "признаться" на камеру, что они якобы торгуют наркотиками.

"После записи видеоролика молодые люди потребовали в ближайшее время передать им 600 тыс рублей под угрозой распространения видео. Также подозреваемые забрали у девушки и парней два паспорта и мобильный телефон, пообещав вернуть их после того, как денежная сумма будет передана. Однако потерпевшие приняли решение сразу же обратиться в полицию", - отметили в полиции.

Уже через несколько часов после получения заявления сотрудники угрозыска установили личности и местонахождение подозреваемых, двое из которых ранее уже были судимы. Они были задержаны дома у одного из них.

Сейчас все вымогатели заключены под стражу. Следователи осуществляют необходимые процессуальные действия и следственные мероприятия.